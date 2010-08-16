Жара внесла коррективы в расписание движения поездов — многие составы идут с опозданием

Как пояснили на Белорусской железной дороге, связано это в первую очередь с безопасностью движения.

Из-за высокой температуры металлические рельсы нагревается до 60-ти градусов и не успевают охлаждаться даже ночью. Машинисты вынуждены снижать скорость почти вдвое.

Иван Войтехович, первый заместитель начальника службы перевозок БЖД:

На рельсах температура до 60 градусов. В некоторые дни даже и выше. Для того, чтобы обеспечить безопасность движения поездов, пассажиров наших, чтобы не было огрехов, мы даем ограничение скорости. В связи с этим, есть незначительные опоздания поездов. Есть 10-15 минут, есть 20 минут, есть до 40 минут — отдельные поезда.