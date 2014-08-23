Мэр Минска Николай Ладутько 23 августа проинспектировал 7 столичных магазинов

Новости Беларуси. Мэр Минска проинспектировал столичные магазины. В маршрут мини-рейда попали 7 торговых точек. В основном мелкорозничные. Подобных магазинов шаговой доступности в городе сотни. В них нужно создать все условия для обслуживания покупателей. Прежде всего за счет богатого ассортимента, в том числе белорусского производства, и качества обслуживания. Такую задачу поставил Николай Ладутько.

Первый магазин в маршруте мини-рейда – место хлебное. Прямо в центре города, продает 23 тонны товара каждый месяц. Мэр констатирует: с ассортиментом здесь все в порядке, немного хромает сервис. То есть не что продают, а как. Вот, к примеру, прилавок. В идеале на нем должно находиться максимальное количество наименований товара, а не единиц одного и того же.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Продал бутылку – подставил. Тут 36 человек работает. 15-16 ежедневно на работу выходят. То есть кому подставить бутылку всегда есть.

Еще один вопрос, на который обратил внимание градоначальник, – мало информации о товаре. Причем не где-то, а непосредственно при нем. Хотя бы в виде аннотации или буклета. Тем более писать есть о чем: 300 наименований хлебобулочных изделий производит не каждая страна.

Владимир Талайко, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:

Мы вчера собирались здесь группой специалистов, привлекали дизайнеров, маркетологов, наши специалисты-продажники. Мы хотели бы немножко трансформировать первые стойки, позиционировать больше себя именно как фирменный хлебный магазин.

Елена Пенкрат, заведующий фирменным магазином:

Мы все учтем и постараемся в ближайшее время все сделать. Переставим, переложим. В общем, максимально, что от нас будет зависеть, сделаем.

Мелкорозничная торговля в столице должна быть универсальной и современной. Развитие в этом плане немного тормозят магазины старшего поколения.

К примеру, этот. Торговая точка с 60-летней историей на площади Победы ждет реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, этот магазин – едва ли не единственный в Минске, где, чтобы купить товар, нужно пробить его цену в кассе и вернуться к прилавку. Учитывая, что торговая точка находится в центре, здесь часто бывают очереди. На это тоже обратил внимание мэр. Такая система, говорят минчане, устарела. Хотя некоторым нравится.

Минчане:

Я давно обслуживаюсь, уже очень много лет, и претензий никаких нет. Мне нравится.

Это неудобно, на самом деле. Можно было бы что-нибудь другое придумать, посовременнее.

Сегодня в Минске больше 3,5 тысяч продовольственных магазинов. От небольших в переходах метро до гипермаркетов.

Меньше их не станет – всем требованиям обслуживания клиентов они соответствуют. И практически везде можно рассчитаться карточкой. Этот вопрос, по словам руководства города, уже полностью решен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько:

Сегодня задача определить формат дальнейшего развития магазинов шаговой доступности. И второе, мы отмечаем, что в этих магазинах мы обеспечиваем максимальные продажи отечественных товаров. Объем продаж отечественных товаров доходит до 85-86%. И одновременно мы через эти магазины, государственной формы собственности, показываем остальным десяткам владельцев магазинов, торговых сетей, что сегодня можно обеспечить устойчивую прибыльность работы через реализацию белорусских отечественных товаров.

Нынешний рейд по столичным торговым точкам плановый. Но руководство города не исключает, что будут инспектировать и без предупреждения. И уж тем более, что работу по контролю за столичными магазинами, в принципе, продолжат.