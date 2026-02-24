В Могилёве готовят к продаже 15 тыс. свежих цветов к 8 Марта

К 8 Марта в Могилеве планируют продать около 15 тысяч цветов. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на КПУП «Могилевзеленстрой».

В продаже будет широкий выбор отечественных и импортных растений. Традиционно популярны тюльпаны и розы. Особое внимание уделили махровым тюльпанам – их закупили по просьбам покупателей.

Заготовлена тысяча белорусских роз по цене от 6 до 8 рублей. Импортных роз – около 5 тысяч, они будут стоить от 4 до 10 рублей. Цены остались на уровне прошлого года.

Тюльпанов закупили 7 тысяч, цена – около 5 рублей. Также представят хризантемы, альстремерии, герберы, мимозы, орхидеи и другие цветы. В продаже появятся горшечные растения: азалии, фикусы, драцены, фиалки и цикламены.

В «Могилевзеленстрое» отметили, что подготовка к празднику начинается заранее – первые заявки делают еще в январе, чтобы женщины встретили весну с хорошим настроением.

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