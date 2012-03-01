1 марта – последний день приема деклараций о доходах за 2011 год. Документ можно отправить и почтой

Его признают действительным, если на штемпеле будет стоять дата не позднее 1 марта.

В ведомстве сообщили, что уже подано порядка 11 тысяч деклараций. В прошлом году было менее девяти тысяч.

Отчитываются граждане, которые получили доходы от продажи в течение 5 лет второй квартиры, жилого дома, гаража, земельного участка и дачи. А также от продажи в течение года грузовика, автобуса, второй легковой машины. Декларацию надо подать и о доходах, полученных за границей или поступивших из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Расолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

У нас Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Это зависит от того, умышленно или не умышленно совершено. Сумма штрафа составляет 15% от суммы неуплаченного налога, но не менее полубазовой величины. А если это совершенно умышленно, то 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее пяти базовых величин. Поэтому у тех граждан, которые не успели, есть возможность до 12 часов отправить декларацию по почте.