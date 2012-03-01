За 2011 год белорусские правоохранители перекрыли 45 каналов наркотрафика

Международный день борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией сегодня на планете.

Противодействие этой глобальной угрозе – одна из важных задач и в нашей стране. МВД Беларуси выступает с предложением ужесточить наказание за незаконный ввоз наркотиков из стран Таможенного Союза. За прошлый год белорусские правоохранители перекрыли 45 каналов наркотрафика.

Сегодня правоохранители все чаще сообщают о ранее неизвестных синтетических наркотиках. В большинстве случаев они следуют транзитом из России в Европу. Специалисты не успевают заносить новые названия в списки. Поэтому в новой редакции закона «О наркотических средствах» МВД предложило законодательно ввести понятие «аналогов наркотических средств», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гаврилов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Меняется молекулярная формула, меняется немножко состав и появляется новое вещество. Сейчас в Интернете продают курительные смеси легально, и мы пока ничего не можем с этим делать, потому что люди говорят, что не знали.