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Для жителей деревень, находящихся в зонах возможного подтопления, готовят запас продуктов и промтоваров

01 марта 2012 05:43
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Новости Беларуси. Обычно последствия от разлива рек затрагивают 34 района по всей стране. А люди зачастую во время паводка не покидают свои дома. И эта зона надолго бывает недоступна для торгового обслуживания автотранспортом.

Местные РАЙПО уже подготовились для бесперебойной торговли на полтора месяца. В корзине полный набор к столу: от крупы и колбасы до чая и конфет. И, конечно же, запасы товаров первой необходимости.

На особом контроле – хутора и отдаленные поселки, где нет стационарных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Паводки в Беларуси

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