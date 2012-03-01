Для жителей деревень, находящихся в зонах возможного подтопления, готовят запас продуктов и промтоваров

Новости Беларуси. Обычно последствия от разлива рек затрагивают 34 района по всей стране. А люди зачастую во время паводка не покидают свои дома. И эта зона надолго бывает недоступна для торгового обслуживания автотранспортом.

Местные РАЙПО уже подготовились для бесперебойной торговли на полтора месяца. В корзине полный набор к столу: от крупы и колбасы до чая и конфет. И, конечно же, запасы товаров первой необходимости.

На особом контроле – хутора и отдаленные поселки, где нет стационарных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.