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1 марта – последний день подачи декларации о доходах за 2011 год

29 февраля 2012 05:37
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Новости Беларуси. 1 марта, в последний день приема, налоговые органы будут работать до 19 часов.

Документ можно отправить и почтой. Его признают действительным, если на штемпеле будет стоять дата не позднее 1 марта.

В ведомстве сообщили, что уже подано порядка 11 тысяч деклараций. В прошлом году было менее девяти тысяч.

Отчитываются граждане, которые получили доходы от продажи в течение 5 лет второй квартиры, жилого дома, гаража, земельного участка и дачи. А также от продажи в течение года грузовика, автобуса, второй легковой машины, от реализации ценных бумаг. Декларацию надо подать и о доходах, полученных за границей или из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Налоги

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