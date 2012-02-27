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Министерство образование Беларуси внесет коррективы во вступительную кампанию

27 февраля 2012 13:55
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Новости Беларуси. Поступающих в вуз определит сертификат. На централизованном тестировании по всем предметам установят уровень минимального положительного балла. Он необходим абитуриенту для поступления в вуз. При этом сертификаты по итогам тестов по-прежнему получат даже те, кто заработал всего один бал.

Сохранятся льготы при поступлении, раздельный конкурс для городских и сельских абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Сертификаты будут выдаваться и в этом году. Другое дело, что те, кто имеет сертификаты выше некоторого установленного балла, например, выше семи, смогут участвовать в конкурсах в вузе. Другие же смогут участвовать в конкурсе при поступлении в средние специальные учебные заведения.

# общество # Сергей Маскевич # Министерство образования Республики Беларусь # Образование # Вступительная кампания # Белоруссия

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