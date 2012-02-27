Министерство образование Беларуси внесет коррективы во вступительную кампанию

Новости Беларуси. Поступающих в вуз определит сертификат. На централизованном тестировании по всем предметам установят уровень минимального положительного балла. Он необходим абитуриенту для поступления в вуз. При этом сертификаты по итогам тестов по-прежнему получат даже те, кто заработал всего один бал.

Сохранятся льготы при поступлении, раздельный конкурс для городских и сельских абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Сертификаты будут выдаваться и в этом году. Другое дело, что те, кто имеет сертификаты выше некоторого установленного балла, например, выше семи, смогут участвовать в конкурсах в вузе. Другие же смогут участвовать в конкурсе при поступлении в средние специальные учебные заведения.