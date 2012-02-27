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В Минске появятся социальные аптеки, прачечные и комнаты «передышки»

27 февраля 2012 10:38
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Новости Беларуси, Минск. Прописку эти социальные объекты получат в территориальных центрах обслуживания населения.

В этом году также откроются комнаты «передышки». Одинокие мамы, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, смогут оставить ребенка под присмотром специалистов на время отпуска или лечения.

В ближайшее время начнется еще один новый проект – сопровождаемого проживания. На базе дома-интерната с детьми-инвалидами будет работать воспитатель. За два месяца он расскажет пациентам о приемах адаптации к самостоятельной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это еще тоже в наших планах. Мы будем готовить семьи, жителей Минска, чтобы они принимали на воспитание пожилого человека, одиноких людей. К слову, у нас в городе практически 19 тысяч одиноких граждан и практически 35 тысяч одиноко проживающих. Приемная семья для пожилого, для одиноких, для тех, кто не имеет родственников, детей.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Жанна Романович

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