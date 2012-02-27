Новости Беларуси, Витебск. Первые разрешения на безвизовое пересечение белорусско-латвийской границы начали выдавать в Латвийском Консульстве в Витебске. Жители приграничных территорий теперь смогут ездить друг к другу без виз.

Внешне документ от визы почти не отличается. Но стоит в три раза дешевле и оформляется проще.

Нововведение коснется около 200 белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Шкляров:

Получили удостоверение, наверное, первыми. Живу я в Бигосово, есть такое в приграничье с Латвией.

Я пенсионер. Живут там у меня все родственники жены. С этой целью и буду ездить.

Олег Мицкевич:

Живу я сейчас в Бигосово, а родился в Краславе. Если брать по дороге, то где-то 50 км. Разница небольшая, но из-за границы попасть сложнее. А там у меня тети, дяди, племянники.

Сделали, собрали документы, в эти выходные поедем.