1 июня ТЮЗ в Минске открылся после 6-летней реконструкции

Новости Беларуси. Весьма символично, что 1 июня, в первый день лета, после продолжительной реконструкции в Минске откроется Театр юного зрителя. Масштабные работы продолжались 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время в ТЮЗе установили современное оборудование, которое позволяет управлять звуком и освещением, появилась новая оркестровая яма, пять подъёмных сегментов сцены позволяют конструировать многочисленные сложные декорации.

Что касается внешнего облика театра, то он не изменился — колоннада и многочисленные барельефы как снаружи, так и внутри зданиях были сохранены и отреставрированы.

Показы спектаклей на обновленной сцене начнутся с премьеры «Синей птицы» Мориса Метерлинка.

Александра Кривошей, актер драмы Белорусского государственного театра юного зрителя:

Все дышит еще той эпохой, которая была здесь до нас. Это те великие актеры, которые здесь были. Это такая атмосфера, от которой просто хочется заряжаться, выходить и делать замечательные вещи.

Игорь Воронин, директор Белорусского государственного театра юного зрителя:

Мы так этого ждали. В августе 2011 началась реконструкция театра и вот в январе 2015 завершилась. Несколько месяцев мы здесь адаптировались, пристраивались. Много у нас различного современного сценического оборудования внедрено. Это требовало наладки, регулировки. И, конечно, постановка премьерного спектакля «Синяя птица».

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Театры как поддерживало государство, так и будет поддерживать, потому что для нас это очень важно. Важна наша традиция, культура. Сегодня открытие этого театра – очень знаково. В День защиты детей, 1 июня, мы открываем великолепный театр для наших ребят, для нашей молодежи.

А первыми оценить все достоинства сцены смогли юные белорусские таланты. 1 июня в Театре юного зрителя наградили полтора десятка ребят – победителей международных олимпиад, конкурсов и конференций. Им вручили нагрудные знаки, которые дают привилегии в поступлении, обучении и дальнейшей работе.

Несмотря на юный возраст, они уже внесли вклад в развитие науки и культуры. И сегодня ребята продемонстрировали свои проекты.

Татьяна Пасько, лауреат международной олимпиады эколого-биологических проектов:

У меня получилась разноцветная кукуруза. Преимущество этой разноцветной кукурузы в том, что в ней содержится большое количество антиоксидантов – это ферменты, которые затормаживают развитие раковых заболеваний, раковых клеток. Это очень актуально, так как наша республика пострадала из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Обычно, сели человек талантлив, то он талантлив во всем. Надо сказать, что банк одаренных и талантливых детей состоит из двух частей. Одни – дети творческие и одаренные в математике, физике и других науках. Другие – дети, которые достигли очень неплохих результатов в творчестве - в музыке, живописи.