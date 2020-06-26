Не тяжелее самоката и с 5 скоростями. Электроприставку к инвалидным креслам разрабатывают белорусские учёные

НАН Беларуси совместно с предприятием «Оптрон» разрабатывает электроприставку к инвалидным креслам. Идея не нова, но цены на зарубежные аналоги кусаются. Отечественный вариант будет доступным и позволит стать мобильнее в большом городе. Сегодня об этом мечтают 24 тысячи человек. Степан Янкевич, начальник научно-исследовательского отдела ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» НАН Беларуси:

Основные агрегаты – моторколесо, рамная конструкция, присоединительный механизм, аккумуляторная батарея нашего производства. Все, что нецелесообразно, мы закупаем. По весу она не тяжелее обычного самоката: до 10 кг. Запас хода – 40 км.

Андрей Подобед, начальник коммерческого отдела ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» НАН Беларуси:

Она оснащена компьютером с пятью режимами скорости. Максимальная скорость – 16 км/ч.

Снимается она достаточно легко одним движением. Для того, чтобы было удобно перевозить в автотранспорте либо же хранить дома, она легко складывается на две части и, соответственно, габариты уменьшаются.

Но есть и подводные камни. На них указывают будущие потребители. Только в тесном диалоге с ними может родиться удачный продукт. Евгений Шевко, председатель ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

Есть несколько ключевых недоработок, которые необходимо исправлять, самая основная из них – крепление, кронштейн от приставки к коляске, чтобы он был максимально универсальным, поскольку разные коляски имеют разные трубы, уклон, поэтому надо, чтобы 1,2,3 варианта приставок, которые будут сделаны, подходили под множество колясок.

Инна Дигилевич, заместитель председателя ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

У меня история, когда у меня нет этого охвата. К сожалению, я даже пересесть на нее не смогла, поскольку мои физические данные и то, что было нам предложено изначально, не сошлись. Нужно работать минимум год. Список опций расширят. Адаптируют колеса для разных поверхностей, сделают электродинамические тормоза – учтут физиологию, технику и выведут оптимальную формулу. К слову, нашим ноу-хау уже заинтересовались в Иране, Израиле, Чехии и России. Евгений Шевко:

Есть уже согласование того, чтобы эта электроприставка выдавалась инвалидам бесплатно или на льготных условиях в перечне технических средств реабилитации.

К слову, наши герои вносят ощутимый вклад в реабилитацию, учат азам жизни в коляске и организуют походы в бассейн и филармонию. Каждый день они преодолевает барьеры и помогают найти цель другим. Инна Дигилевич:

Чтобы сохранить свою семью, он должен оставаться таким, как и раньше: работать, учиться, воспитывать детей, ходить в магазины, ездить на отдых.