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Не тяжелее самоката и с 5 скоростями. Электроприставку к инвалидным креслам разрабатывают белорусские учёные

26 июня 2020 09:22
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НАН Беларуси совместно с предприятием «Оптрон» разрабатывает электроприставку к инвалидным креслам. Идея не нова, но цены на зарубежные аналоги кусаются. Отечественный вариант будет доступным и позволит стать мобильнее в большом городе. Сегодня об этом мечтают 24 тысячи человек.

Степан Янкевич, начальник научно-исследовательского отдела ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» НАН Беларуси:
Основные агрегаты – моторколесо, рамная конструкция, присоединительный механизм, аккумуляторная батарея нашего производства. Все, что нецелесообразно, мы закупаем. По весу она не тяжелее обычного самоката: до 10 кг. Запас хода – 40 км.

Не тяжелее самоката и с 5 скоростями. Электроприставку к инвалидным креслам разрабатывают белорусские учёные-1

Андрей Подобед, начальник коммерческого отдела ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» НАН Беларуси:
Она оснащена компьютером с пятью режимами скорости. Максимальная скорость – 16 км/ч.

Не тяжелее самоката и с 5 скоростями. Электроприставку к инвалидным креслам разрабатывают белорусские учёные-4

Снимается она достаточно легко одним движением. Для того, чтобы было удобно перевозить в автотранспорте либо же хранить дома, она легко складывается на две части и, соответственно, габариты уменьшаются.

Не тяжелее самоката и с 5 скоростями. Электроприставку к инвалидным креслам разрабатывают белорусские учёные-7

Но есть и подводные камни. На них указывают будущие потребители. Только в тесном диалоге с ними может родиться удачный продукт.

Евгений Шевко, председатель ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:
Есть несколько ключевых недоработок, которые необходимо исправлять, самая основная из них – крепление, кронштейн от приставки к коляске, чтобы он был максимально универсальным, поскольку разные коляски имеют разные трубы, уклон, поэтому надо, чтобы 1,2,3 варианта приставок, которые будут сделаны, подходили под множество колясок.

Не тяжелее самоката и с 5 скоростями. Электроприставку к инвалидным креслам разрабатывают белорусские учёные-10

Инна Дигилевич, заместитель председателя ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:
У меня история, когда у меня нет этого охвата. К сожалению, я даже пересесть на нее не смогла, поскольку мои физические данные и то, что было нам предложено изначально, не сошлись.

Нужно работать минимум год. Список опций расширят. Адаптируют колеса для разных поверхностей, сделают электродинамические тормоза – учтут физиологию, технику и выведут оптимальную формулу. К слову, нашим ноу-хау уже заинтересовались в Иране, Израиле, Чехии и России.  

Евгений Шевко:
Есть уже согласование того, чтобы эта электроприставка выдавалась инвалидам бесплатно или на льготных условиях в перечне технических средств реабилитации.

Не тяжелее самоката и с 5 скоростями. Электроприставку к инвалидным креслам разрабатывают белорусские учёные-13

К слову, наши герои вносят ощутимый вклад в реабилитацию, учат азам жизни в коляске и организуют походы в бассейн и филармонию. Каждый день они преодолевает барьеры и помогают найти цель другим.

Инна Дигилевич:
Чтобы сохранить свою семью, он должен оставаться таким, как и раньше: работать, учиться, воспитывать детей, ходить в магазины, ездить на отдых.

Не тяжелее самоката и с 5 скоростями. Электроприставку к инвалидным креслам разрабатывают белорусские учёные-16

Социальный транспорт, определенно, вдохновит на новые подвиги и сделает возможности безграничными. 

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Наука # Андрей Подобед # Евгений Шевко # Инна Дигилевич # Анастасия Макеева # Фотофакт # Технологии

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