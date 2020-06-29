Сканер не могут обмануть даже близнецы. Как работает оплата «Смотри и проходи», которую тестируют в метро Минска

Новости Беларуси. «Смотри и проходи» – инновационный пилотный проект тестируют в минском метро. Новую систему оплаты инициировал «Беларусбанк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть новинки в биометрии – системе распознавания лиц. Минчанам достаточно будет зарегистрироваться в приложении и привязать банковскую карточку. Перед турникетом специальный терминал просканирует пассажира, оплата проезда пройдет автоматически. Юлия Стриго разбиралась в нюансах. Ежедневно через метрополитен проходят тысячи пассажиров. Сейчас оплатить проезд можно с помощью телефона, бесконтактной картой и жетоном. Беларусбанк предлагает более быстрый способ с внедрением технологии «Смотри и проходи».

Дмитрий Грищенков, исполнительный директор ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Использование банковских услуг, таких как пластиковая карточка, в данном случае биометрия, телефон – это, наверное, действительно передовое течение. В данном случае не надо лезть в карман, не надо брать проездной билет. Достаточно просто подойти, взглянуть на биометрический сканер и в течение двух секунд пройти. При этом сразу приходит СМС-ка на телефон, что с вас списали сумму за проезд. И все это произошло в одну секунду.

Присоединиться к такой системе просто: скачать приложение Беларусбанка, зайти в раздел «Смотри и проходи», отсканировать свое лицо, тем самым сформировав слепок для базы данных банка, и привязать платежную карточку.

Перед турникетом специальный терминал просканирует пассажира, оплата проезда пройдет автоматически.

Юлия Стриго, корреспондент:

Система биометрического терминала проверяет от 75 до 125 точек на лице. Например, учитывается расстояние между глазами, длина линии подбородка, ширина носа. После выстраивается цифровой отпечаток для поиска совпадений в базе данных.

Сканер распознает лица даже в движении. Не влияет на результат освещение и даже надетая медицинская маска. Специалисты Беларусбанка провели эксперимент: подводили к терминалу близнецов. Обмануть устройство не получилось, так что в безопасности системы можно быть уверенным.

Пока пилотное тестирование проходит на станции метро «Площадь Ленина». Тестовая группа – сотрудники банка и метрополитена.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Этой системе, я думаю, нужно пройти опытную эксплуатацию: как она себя зарекомендует, надежность этой системы. И если наш пассажир адаптируется в реальном времени, система, я думаю, будет актуальна и вполне себя зарекомендует себя в Минском метрополитене.

Проект уже получил два международных сертификата. Подобная система оплаты работает в Китае и тестируется в России. Но инициатива Беларусбанка уникальна тем, что сканирование данных человека и оплата происходит одновременно. Широкое распространение проект «Смотри и проходи» получит с вводом станций третьей линии метро. А после – на всех действующих.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Минск должен иметь самые прогрессивные решения, поэтому была поставлена задача Беларусбанку. Спасибо, они отозвались, и мы получили за достаточно короткий промежуток времени это решение. Мы удовлетворены пока сотрудничеством. Надеемся, что это будет активно внедряться во все наших направлениях.