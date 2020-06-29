Сканер не могут обмануть даже близнецы. Как работает оплата «Смотри и проходи», которую тестируют в метро Минска

Новости Беларуси. «Смотри и проходи» – инновационный пилотный проект тестируют в минском метро. Новую систему оплаты инициировал «Беларусбанк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Смотри и проходи» – инновационный пилотный проект тестируют в минском метро. Новую систему оплаты инициировал «Беларусбанк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суть новинки в биометрии – системе распознавания лиц. Минчанам достаточно будет зарегистрироваться в приложении и привязать банковскую карточку. Перед турникетом специальный терминал просканирует пассажира, оплата проезда пройдет автоматически.
Юлия Стриго разбиралась в нюансах.
Ежедневно через метрополитен проходят тысячи пассажиров. Сейчас оплатить проезд можно с помощью телефона, бесконтактной картой и жетоном. Беларусбанк предлагает более быстрый способ с внедрением технологии «Смотри и проходи».
Дмитрий Грищенков, исполнительный директор ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Использование банковских услуг, таких как пластиковая карточка, в данном случае биометрия, телефон – это, наверное, действительно передовое течение. В данном случае не надо лезть в карман, не надо брать проездной билет. Достаточно просто подойти, взглянуть на биометрический сканер и в течение двух секунд пройти. При этом сразу приходит СМС-ка на телефон, что с вас списали сумму за проезд. И все это произошло в одну секунду.
Присоединиться к такой системе просто: скачать приложение Беларусбанка, зайти в раздел «Смотри и проходи», отсканировать свое лицо, тем самым сформировав слепок для базы данных банка, и привязать платежную карточку.
Перед турникетом специальный терминал просканирует пассажира, оплата проезда пройдет автоматически.
Юлия Стриго, корреспондент:
Система биометрического терминала проверяет от 75 до 125 точек на лице. Например, учитывается расстояние между глазами, длина линии подбородка, ширина носа. После выстраивается цифровой отпечаток для поиска совпадений в базе данных.
Сканер распознает лица даже в движении. Не влияет на результат освещение и даже надетая медицинская маска. Специалисты Беларусбанка провели эксперимент: подводили к терминалу близнецов. Обмануть устройство не получилось, так что в безопасности системы можно быть уверенным.
Пока пилотное тестирование проходит на станции метро «Площадь Ленина». Тестовая группа – сотрудники банка и метрополитена.
Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Этой системе, я думаю, нужно пройти опытную эксплуатацию: как она себя зарекомендует, надежность этой системы. И если наш пассажир адаптируется в реальном времени, система, я думаю, будет актуальна и вполне себя зарекомендует себя в Минском метрополитене.
Проект уже получил два международных сертификата. Подобная система оплаты работает в Китае и тестируется в России. Но инициатива Беларусбанка уникальна тем, что сканирование данных человека и оплата происходит одновременно. Широкое распространение проект «Смотри и проходи» получит с вводом станций третьей линии метро. А после – на всех действующих.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Минск должен иметь самые прогрессивные решения, поэтому была поставлена задача Беларусбанку. Спасибо, они отозвались, и мы получили за достаточно короткий промежуток времени это решение. Мы удовлетворены пока сотрудничеством. Надеемся, что это будет активно внедряться во все наших направлениях.
До конца 2020 года подобную систему оплаты планируют ввести и в торговых точках. Также специалисты «Беларусбанка» планируют сделать возможным покупку цифрового проездного билета и создание отдельного банковского продукта с льготными тарифами.
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