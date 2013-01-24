Артист оригинального жанра Леопольд Мозгокрутиков продемонстрировал в студии зрелищные химические опыты

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» артист оригинального жанра Леопольд Мозгокрутиков.

Как Вы пришли к такой идее, почему именно опыты Вас завлекли? Наверное, с химией Вы были на «ты»?

Леопольд Мозгокрутиков, артист оригинального жанра:

С химией я был на «Вы», как только начались в школе уроки химии. А до этого я действительно был на «ты», с самого детства, начиная с 6, 7 лет я забирался на кухню и пытался смешать соду с уксусом, мыло с чем-то еще. Мне нравилось все смешивать, я ждал какую-то удивительную реакцию, когда это получалось, так как никаких знаний, Интернета тогда не было, это меня очень радовало.

Насколько безопасны те опыты, которые Вы проводите на сегодняшний день?

Леопольд Мозгокрутиков:

Опыты абсолютно все безопасны, так как я работаю в первую очередь с детьми. Допустим, есть какой-то очень красивый, зрелищный опыт, который бы и хотелось показать, но, к сожалению, иногда вещества, которые появляются во время реакции не очень полезны. Поэтому я ограничиваюсь тем, что гарантировано и точно безопасно.

Как вообще на Ваши опыты реагируют дети?

Леопольд Мозгокрутиков:

Дети в восторге от этой слизи и червяков!

А бывали ли у Вас такие случаи, когда опыты не срабатывали?

Леопольд Мозгокрутиков:

Действительно, опыт может не получиться, если плохо помыть колбу или пробирку. Либо ошибиться с количеством.

А есть ли какие-то курьезы, которые произошли с Вами, как с химиком?

Леопольд Мозгокрутиков:

Опыт с выделением тепла, который я чуть ранее демонстрировал, как видите, ничего не попало на клеенку. Когда я его проводил в первый раз я, как и многие дети, я решил добавить больше реагента и почему-то в этот раз я его проводил не в моей лаборатории, а в зале на ковре. Я пригласил жену, кошку и то, что мы видели, у меня происходило в 10 раз больше и теперь у меня на потолке огромное черное пятно, которые ничем не выводится. Выход один – закрасить.