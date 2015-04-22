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Специалисты по фенотипологии Марк Лучини и Нелли Орловская рассказали о возможностях этой науки

22 апреля 2015 10:21
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Марк Лучини и Нелли Орловская могут рассказать о человеке даже то, что он сам о себе даже и не подозревает, или боится признать. Они называют себя основателями науки - фенотипологии, позволяющей по внешнему виду человека узнать о его генетических особенностях.

Впервые о значении фенотипа Марк задумался еще во время учебы в университете. Будущий биолог наблюдал, как зависят темперамент, способности и поведение собак в зависимости от длинны носа, формы ушей и толщины     шеи. Свои заключения и выводы после спроектировал на человека. Оказывается наша форма ушей, длинна носа и другие особенности выдают наши генетические секреты.

По словам Марка, выводы в фенотипологии делаются исключительно на данных таких наук как биология, биомеханика, медицина, физиология.

# Фотофакт # Наука # Это интересно # Наука # Нелли Орловская # Марк Лучини

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