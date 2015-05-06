Беларусь и Россия реализует актуальнейшие промышленные разработки на сумму около $53 млн

Новости Беларуси. Беларусь и Россия в 2016 реализуют более 30 совместных программ в области промышленных технологий и науки.

Только в этом году планируется потратить около 53 миллионов долларов на первый этап сотрудничества, в который входят 10 союзных проектов.

При этом выбранное белорусскими разработчиками направление позволяет уже сегодня занять собственную нишу в промышленном секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Разработки воплощены в конкретные приборы, в конкретные установки, позволяющие работать в реальной промышленности. В частности, это различные системы так называемого сегодня неразрушающего контроля. Это сегодня актуальнейшее направление. Рынок – огромнейший, и у нас здесь есть свои уже промышленные разработки.