Браслет, контролирующий пульс, температуру, фазы сна и давление водителя. Рассказываем о лучшем стартапе «ТИБО-2019»

Свыше ста участников, 22 финалиста и лишь одно Гран-при. За 3 года белорусский конкурс стартапов успел зажечь три сотни проектов. Международным соревнование стало лишь в этом году. Организаторы под стать амбициям: стартовая площадка Минского городского технопарка и компания «Техника и коммуникации». Под эгидой последней проводится знаменитый «ТИБО». Татьяна Филиппова, менеджер «Belarus ICT Start-up Award»:

Приходили к нам с разной целью: кто-то конкретно готов озвучить необходимое количество инвестиций, кто-то хотел получить обратную связь от экспертов, менторов. И получил её у нас, на конкурсе, в рамках финала.

В этом году стенды инновационного форума заняли конькобежный стадион «Минск-Арены». Здесь больше 150 компаний-экспонентов. Настоящий конгломерат международных экспертов, менторов, потенциальных инвесторов и бизнес-партнёров.

Итоги самого конкурса подвели накануне. Лучшим стартапом эксперты назвали «ITrans SmartTechnology» – международный многофункциональный логистический сервис. Его авторы заверяют – современной системе перевозок не достаёт скорости, безопасности и доверия, а рентабельность может взлететь минимум на 15%, если всего-навсего отказаться от посредников. Сергей Семаков, руководитель стартапа «ITrans SmartTechnology»:

Мы думали, что это будет небольшой проект для некоторых компаний наших партнёров, но оказалось, на самом деле, это востребовано. Ведутся переговоры с цифровым правительством России, которое создаёт цифровой транспортный коридор. Будем с ними разговаривать, чтобы внедрить нашу платформу в их систему.

Конёк выставки – логистика. Во главе угла этого проекта – страхование груза. Используемые сегодня гаджеты в дороге следят за железом, в то время как за рулём – живой человек. Недосып в час увеличивает вероятность ДТП ровно в 2 раза. Проблему аварийности решает мобильная платформа «Дорожный Ангел IST». Браслет, контролирующий пульс, температуру, фазы сна и давление. Обменивается данными по Bluetooth. Чтобы бы заинтересовать инвесторов, у стартаперов меньше пяти минут.

Алла Минько, член экспертного совета конкурса «Belarus ICT Start-up Award»:

Авторы проектов показывали, помимо своих разработок, в том числе, и своё умение преподнести и продать свой продукт. В данном случае – членам экспертного совета, а в будущем – привлечение инвесторов и получение денег под свои проекты.

Логистический сервис работает на базе смарт-контрактов авторской блокчейн-платформы. У проекта уже есть партнёр в России – перевозчик с автопарком в две тысячи авто. В скором времени авторы выкатят проект на рынок ЕврАзЭС. Татьяна Филиппова:

Проект очень заинтересовал потенциальных инвесторов и партнёров. В любом случае, будет эффект разносторонний: и материальный, и также поддержка партнёров, и менторская поддержка.