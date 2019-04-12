Роботы-обзвонщики и приложение, помогающее эвакуироваться из ТЦ. Что представляли на выставке «ТИБО-2019»

Самая крупная IT-выставка Беларуси сегодня вышла на финишную прямую. Уже в 26-ой раз Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО» приоткрыл всем желающим окно в виртуальное и электронное будущее.

Всю неделю проходили саммиты, конференции и семинары. Обсуждали блокчейн, облачные сервисы, искусственный интеллект и кибербезопасность. Чтобы вместить все знания, наработки и проекты, понадобилось 5 локаций. Однако самый большой ажиотаж у стендов компаний. Именно там обыватели узнавали, смотрели и тестировали последние проекты разработчиков. Например, новый софт от БелЖД.

Александр Казачок, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги: У нас появляется возможность покупать билеты на пригородные поезда. У нас изменяется технология и условия продажи билетов. Если раньше пассажир имел возможность купить электронный билет только за час до отправления с начальной станции отправления маршрута, в новой системе эти ограничения сняты. Дальше это возможность оплаты группы заказов одним платежом. Если у вас маршрут со сложной пересадкой, либо билеты туда-обратно, вы их сложили в корзину, одним платежом оплатили.

Медицина, транспорт, промышленность. Именно здесь приходит ощущение, что любая сфера жизни может и, вероятнее всего, будет полностью высокотехнологичной. Например – образование. Понадобилась целая аллея, чтобы представители ВУЗов смогли разместиться и поделиться со всеми желающими своим видением современного учебного процесса.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь: Наши студенты не только используют новые образовательные технологии, но и сами являются их разработчиками. Наибольшее впечатление для меня лично – это научные разработки, которые здесь представлены, и разработчиками которых являются наши университеты.

К слову, помимо готовых кейсов, здесь можно было встретить огромное количество тех, кто только мечтает выпустить в свет свои самодельные инновации. Например, приложение-эвакуатор.

Андрей Штытько, участник конкурса стартапов:

Человек, находясь в торговом центре, в выставочном центре будет видеть на своем телефоне полный план этого центра и видеть, куда ему эвакуироваться в случае чрезвычайных ситуаций. Платформа интегрированная со спасателями. Спасатели подразделения приезжают к месту возникновения ЧС и на планшете спаситель видит, сколько людей находится в торговом центре, где их места сосредоточения.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Каждый финалист имеет возможность в очной форме представить свой проект и получить сразу же обратную связь. Такой перекрёстный обстрел вопросами из самых разных областей знаний.