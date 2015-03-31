Белорусские ученые и исследователи получили 11 золотых медалей на технической ярмарке в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. С технической ярмарки, которая проходила в Петербурге, белорусские ученые и исследователи привезли 11 золотых, 6 серебряных медалей.

Для отдельного неподготовленного человека названия этих приборов и изобретений ничего не значат.

А вот для страны — это и престиж, и инновации, и безопасность людей. На протяжении трех лет 10 лучших умов Института прикладных физических проблем трудились над этой уже золотой видеоспектральной системой. Прибор сделан по заказу российской ракетно-космической корпорации «Энергия». И предназначен для съемки земли с борта МКС. Отечественное ноу-хау, так сказать, в невесомости с декабря 2014 года. Значит, престижную награду в Питере белорусы получили не просто за теоретические расчеты, а за необходимую и успешно реализованную разработку.

Извержение вулканов, полевые бури и сход ледников. Этот прибор своего рода видеофиксатор природных процессов и техногенных катастроф. Чтобы онлайн-картинка была качественной, образец прошел самые жесткие испытания в стенах ракетно-космической корпорации.

Юрий Крот, сотрудник лаборатории дистанционной фотометрии в отделе аэрокосмических исследований НИИ прикладных физических проблем БГУ:

Погружали в климатическую камеру, где на него производили воздействие высокими температурами, низкими температурами, влажности, виброиспытания и испытания на удар.

Работать над этим изобретением электроники Научно-учебного центра физики частиц и высоких энергий начали еще в 2011 по заказу Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Сейчас белорусская разработка — неотъемлемая часть адронного коллайдера «Ника».

Благодаря, в том числе этому белорусскому техническому изобретению, специалисты надеются раскрыть загадку происхождения мира. Пока же раскрывают секрет «золотого» успеха.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

В 2015 году в ярмарке приняли участие 540 компаний из 19 стран. Увидеть мировые разработки смогли порядка 8 тысяч специалистов из различных отраслей. Синеокую представляли 20 достижений от ученых и исследователей БГУ. Почти каждая оказалась с золотым отливом. А если взять во внимание, что эту ярмарку сравнивают со знаменитой Ганноверской, то вес медалей увеличивается в разы, а деловые контакты и вовсе на вес золота.