Новости Беларуси. Учёные из США заинтересовались белорусскими разработками в области сельского хозяйства, металлургии и биотехнологий. Об этом 22 апреля шла речь во время встречи представителей Национальной академии наук США с белорусскими коллегами. Делегацию возглавляет бывший советник по науке Госсекретаря США и нынешний член Американской ассоциации по продвижению науки.

Во время ряда встреч стороны обсудят перспективные направления и механизм совместного сотрудничества в области науки и образования. Белорусские коллеги продемонстрировали свои возможности. Американских академиков в первую очередь интересуют направления, которые будут иметь практическое применение в будущем.

Отметим, что это уже не первый визит титулованных учёных США в Беларусь. Полгода назад Беларусь посещал руководитель Американской национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уильям Колглейзер, член Американской ассоциации по продвижению науки:

Мы были очень восхищены и нас очень поразило то, что мы увидели в различных сферах. Мы все посмотрели. Нас заинтересовала сфера сельского хозяйства, биотехнологии и металлургия. В общем, все, что мы рассмотрели, нам очень понравилось и нас заинтересовало. Для нас наибольший интерес представляют фундаментальные исследования, которые найдут свое практическое применение в будущем.

Сергей Килин, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы делаем ставку на те направления, которые являются важными для нас. Для нас важными являются исследования в области нанотехнологий и применение нанотехнологий в биомедицинских приложениях. Кроме того, у нас замечательные разработки в области оптики и лазеров. Я думаю, что существующая промышленность и компании в этих направлениях поддерживают высокий статус Республики Беларусь, они заметны и на мировом рынке.