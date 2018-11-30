«Укрепление позиций дистанционного образования». Репортаж с международной выставки «ITE-2018» в Минске

Информационные технологии, как будущее учебного процесса. Вот уже второй раз Минск собирает сотни научных достижений, десятки идей и лучшие разработки в сфере знаний. В этом году главные цели международной выставки-форума – демонстрация отечественного потенциала и обсуждение цифровой трансформации белорусского образования. Проще говоря, компьютер – в каждый класс, высокоскоростной Интернет – в каждую школу, и продвинутая молодёжь – в каждый город.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Речь идёт о появлении новых специальностей. За последние 5 лет у нас появилось 30 новых специальностей, которые охватывают IT-сферу. Это касается только высшего образования. Укрепление позиций дистанционного образования – это тоже важнейший вопрос. Это вопросы – не только вопросы создания соответствующей инфраструктуры, но и новые методики, новые образовательные подходы.

Выставка продлится 3 дня. Всё это время специалисты, преподаватели и студенты будут обсуждать вопросы управления образованием в цифровую эпоху. Ключевые вопросы, конечно же, на главной сцене, кроме того свою работу продолжат 4 специальных площадки: для конференций, круглых столов и конкурсов, и бесчисленное количество партнёрских стендов.

В этом году рассуждать о проблемах, тенденциях и перспективах цифровой трансформации образования будут 72 спикера из разных стран. Всего же участие в форуме примут порядка 5 000 человек. Павел Лис, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь:

Иностранные коллеги – это люди, которые мотивируют наших коллег к созиданию, к работе в конкурентной среде и делятся своими наработками. Тут даже не сколько конкурируем, сколько вносим вклад в мировую науку, мировое образование.

Отечественные партнёры ивента подготовились основательно. Буквально на каждом шагу гости могут увидеть и даже протестировать уникальные белорусские проекты во всех образовательных нишах: робототехника, юриспруденция, онлайн-курсы и ещё с десяток направлений.

Евгений Иосифович, директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь:

Мы с вами являемся свидетелями и участниками формирования новой эпохи человеческого развития. Появляются новые профессии, новые специальности, но при этом даже в традиционных направлениях активно начинают внедряться информационные технологии.