Тренажер, который помогает поставить правильную интонацию для четырех языков. Как он работает

Над технологиями будущего работают в Институте проблем информатики. Среди многочисленных достижений – программа для обучения правильной интонации. Уникальная разработка принадлежит Борису Лобанову. Ученый тридцать лет жизни посвятил изучению многогранной речи и четыре года созданию уникального тренажера. Борис Лобанов, главный научный сотрудник Лаборатории распознавания и синтеза речи Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук:

Сейчас много тренажеров есть, которые позволяют правильно поставить произношение звуков, но нет тренажеров, которые бы позволяли поставить правильную интонацию. Поскольку такого нет нигде, мне было интересно этим заниматься.

Простой в использовании тренажер – истинная находка для полиглота. Так, например, в китайском языке интонация особенно важна, ведь одно и то же сочетание звуков передают совершенно разные значения, в зависимости от того, каким тоном оно произнесено.

В паре с умной разработкой можно изучать особенности интонации русского, китайского, немецкого, а также английского языка. Несмотря на то, что пока программа – демоверсия, затестить ее успели пользователи более чем из сорока стран. В планах у создателя сделать приложение для смартфона. Борис Лобанов:

Программа ориентирована на множество языков. Каждый язык обладает различными интонационными характеристиками. Китайский язык, который вообще без интонации. Русский имеет своеобразную интонацию, английский язык.

Программа обеспечивает слуховую и зрительную обратную связь. Все очень просто: слушаешь образец, включаешь микрофон и пытаешься повторить услышанное. Затем программа выставляет оценку.

Тренажер предлагает освоить замысловатые интонации заморских языков при помощи песен, стихов или обычных предложений. Эта разработка не единственная новинка ученых. Особой популярностью среди любителей истории пользуются аудиогиды.

Аудиогиды помогают не только узнать все о бесценных экспонатах, но и пригодятся тем, кто желает прокачать свой иностранный. Онлайн-экскурсоводы доступны на трех языках: белорусском, русском и английском. На разработку одного такого помощника (например, для выставки «Беларусь и Библия») у ученых ушло около месяца.

Юрий Гецевич, заведующий лабораторией распознавания и синтеза речи объединенного Института проблем информатики НАН Беларуси:

Топавая распрацоўка, якая паказвае навігацыю па выставе, агульным коштам больш чым 20 млн еўра. Тыя наведвальнікі, якія карысталіся аўдэёгідам, маглі паслухаць паведамленне гэтай выставы «Беларусь і Біблія».