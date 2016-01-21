«Убийца Плутона» нашел другую девятую планету Солнечной системы: подробности сенсационного открытия

Новости США. Астрономы из Калифорнийского технологического института в Пасадене накануне объявили о том, что обнаружили последнее крупное небесное тело в Солнечной системе. Майкл Браун, по чьей инициативе Плутон записали в карликовые планеты, и его коллега Константин Батыгин предоставили результаты своих исследований, которые практически доказывают существование ранее неизвестной планеты. Майкл Браун, астроном:

Все самые удаленные объекты движутся в одном направлении по необъяснимой траектории, и мы поняли, что единственное тому объяснение – существование большой далекой планеты, которая их держит вместе, пока они вращаются вокруг Солнца. Будет действительно здорово, когда мы разглядим планету. Когда интригующая теория превратится в реальный факт, придется столько всего в жизни менять – учебники по астрономии переписывать, детские книги.



Майкл Браун

Заявление уже назвали сенсационным. Правда многие называют его открытием на «кончике пера». То, что в Солнечной системе есть неизвестная крупная планета, Браун и Батыгин доказали с помощью математических подсчетов. Их внимание захватило движение небесных тел в поясе Койпера – они находятся за орбитой Плутона и вращаются вокруг Солнца. Поведение ледяных глыб показало, что на них влияет другое небесное тело, причем очень больших размеров. Ученые занимались расчетами 1.5 года. Сейчас, говорят, никаких сомнений не осталось. Расчеты показали, что «девятая планета» примерно в 10 раз тяжелее Земли, а оборот вокруг Солнца она совершает за 15 тысяч земных лет. Разглядеть планету пока не представляется возможным, потому что даже самые современные телескопы не рассчитаны на подобные расстояния. У новой планеты нет и названия. Соавтор открытия предлагает мировой общественности выбрать имя для «планеты икс».