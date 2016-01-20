Стипендии Президента Беларуси получат более 80-ти аспирантов

Новости Беларуси. Стипендии Президента Республики Беларусь получат более 80-ти аспирантов. Это самые молодые и талантливые исследователи, которые в будущем воплотят в жизнь научные открытия. А специальная стипендия поможет ускорить этот процесс. Один из претендентов на столь высокую оценку – героиня сюжета. Первые результаты ее исследований узнала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

В отличие от многих девушек, у Юлии эти грызуны не вызывают отрицательных эмоций. Напротив, от них зависит чистота эксперимента. Юля работает в Институте физиологии и учится в аспирантуре.

Тема ее диссертации связана с вживлением стволовых клеток в головной мозг. Сейчас есть два метода внедрения. Один из них – трепанация черепа. Способ очень сложный, его эффективность не достаточно высокая. Молодой ученый предлагает внедрять стволовые клетки в мозг, к примеру, через слизистую оболочку носа.

Юлия Стукач, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории нейрохирургии Института физиологии НАН Беларуси:

Если говорить об обонятельном нерве, то введение под слизистую оболочку – это достаточно просто. Это небольшой укол. Конечно, это сопряжено с какими-то болевыми ощущениями, но если сравнивать с трепанацией, то они значительно меньше.

Фундаментальным исследованием уже заинтересовались нейрохирурги, с которыми ученые работают в тесном тандеме. Но Юля работает в Институте не ради славы и признания. У молодого ученого несколько другая мотивация.

Юлия Стукач, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории нейрохирургии Института физиологии НАН Беларуси:

Я надеюсь, что мои исследования смогут помочь нейрохирургам модернизировать свои протоколы и методики, чтобы помогать людям.

Юля пришла в Институт после окончания физического факультета БГУ. Говорит, сразу вжиться в роль настоящего ученого было достаточно сложно. Белый халат, перчатки, некоторые приборы она видела впервые и даже боялась к ним подойти. Сейчас здесь девушка чувствует себя как рыба в воде.

Ее метод пока недостаточно исследован. Юля понимает, что впереди еще большой научный путь. Но главное, что молодой ученый чувствует поддержку и внимание. А это ли не одно из главных составляющих успеха?!