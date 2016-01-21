Облачные технологии помогут получить образование на дому: пилотный проект запустили в БГУИР

Новости Беларуси. Облачные технологии помогут белорусским студентам получать образование, не выходя из дома. Пилотный проект освоил пионер дистанционного образование на отечественном рынке образовательных услуг – Белорусский университет информатики и радиоэлектроники. Более того, ноу-хау порадовало будущих участников чемпионата мира по программированию. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ витала в облаках.

Для обычного человека это набор непонятных символов. А двукратному лауреату международных олимпиад по информатике эти самые символы дают ключ к решению сложнейших задач в IT-сфере. И сейчас Алексей в день штудирует сотни таких загадок. Еще бы: парень готовится к чемпионату мира по программированию.

Алексей Вистяж, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Теперь у нас есть аудитория, в которой мы можем заниматься. Раньше нам приходилось заниматься дома. Подготавливаться планирую усердно.

Анастасия Винчо, СТВ:

Вот эту программу можно назвать ключом от нашего мобильного кабинета в Сети. И воспользоваться им можно из любой точки земного шара. Был бы только компьютер и Интернет.

Сейчас мир переживает четвертую промышленную революцию. И Беларусь старается не отставать от современных тенденций. Пример тому — облачные технологии. Когда-то они казались, действительно, заоблачными. Но уже сегодня находятся на расстоянии вытянутой руки.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

9 февраля начинается у нас семестр учебный. Мы апробируем созданный центр в учебном процессе. Дальше у нас в задумке проект по развитию его в целом университете.

В создании инженерно-образовательного центра участвовали китайские инвесторы. Учебный класс можно назвать первым шагом в сотрудничестве двух стран в телекоммуникационной сфере.

Фу Хаоюй, заместитель генерального директора белорусского представительства компании в сфере телекоммуникаций (Китай):

Почти 40% наших сотрудников получили образование в БГУИР.

В планах — больше.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Достаточно много информационных систем, которые мы собираемся запустить в работу. В частности, это белорусская расчетно-сервисная интегрированная система. Это универсальная система идентификации и пользования целым рядом государственных услуг.