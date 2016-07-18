Спутник весом меньше килограмма: студенты БГУ запустили аппарат на высоту в 30 км

Новости Беларуси. Белорусские студенты запустили спутник на высоту в 30 километров. Такие состязания прошли на чемпионате наукоёмких технологий и космических исследований. В испытании пробовали свои силы 32 команды из России и Беларуси.

И представители БГУ стали единственными участниками, кто справился с заданием.

Конструкторы продемонстрировали собственный аппарат весом меньше килограмма. Такой инновационно-образовательный конкурс стартовал в 2012 году под руководством российского космонавта Александра Лазуткина. Это состязание уже стало популярным в Европе и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.