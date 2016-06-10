Белорусские полярники вернулись из 8-й экспедиции: изучали озоновую дыру и собрали модуль станции

Новости Беларуси. Сотни научных экспериментов, тысячи замеров и свой дом на белом континенте. Белорусские полярники подвели итоги 8-ой антарктической экспедиции, старт которой был дан в конце октября прошлого года.

За 6 месяцев ученые пытались разгадать аномалию озоновой дыры, изучили уникальные виды морских животных и растительных организмов. Также был сооружен первый модуль белорусской антарктической станции. О перспективах научных исследований рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции:

Я всегда шучу - говорю: «Если становится холодно - пора на юг!». И мы уезжаем в Антарктиду

Самый холодный континент планеты, пусть и на Южном полюсе, для него - привычное место работы. Алексей Гайдашов участвовал во всех 8-ми белорусских экспедициях в Антарктиду. Но эта поездка — уже вошла в историю страны. Беларусь получила прописку на Горе Вечерней — что в восточной части края земли.

Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции:

Настоящие чудеса героизма проявили - то есть, работали круглосуточно. Платформа была собрана, невзирая на непогоду

Впервые, как суверенное государство, Беларусь ступила на белый континент 10 лет назад. Сегодня мы среди 54-х стран-участников Договора об Антарктике. Согласно которому, она не принадлежит ни одному государству. А ведь континент — кладезь полезных ископаемых. Здесь богатые месторождения нефти, природного газа, каменного угля. Но с 1961-го разведка и добыча ресурсов под строгим запретом. Можно только исследовать, что и делают наши ученые.

А этот небольшой прибор может точно определить состояние озонового слоя в атмосфере. Возможно ли глобальное потепление — узнать можно только в абсолютно чистой зоне.

Максим Горбацевич, инженер-радиометрист Белорусской антарктической экспедиции:

В Антарктиде имеется аномалия - озоновая дыра. Мы измеряем эти данные, накапливаем, чтобы можно было проанализировать. А, может быть, это всё - миф, о том, что идёт глобальное потепление.

Антарктида — сокровищница и биоресурсов. Различные водные и земные микроорганизмы наши полярники изучают уже на протяжении 10-ти лет. В перспективе они могут использоваться в медицине и косметологии. Ставку делают и на уникальные свойства растений, которые в будущем можно применить в наших сельскохозяйственных культурах. Фауна здесь выживает и при минус 90 градусов с порывами ветра почти 80 метров в секунду. Это скорость торнадо.

Помимо этого в Антарктиде находятся 90 процентов от объема всей пресной воды на планете. Это также хороший полигон для изучения влияния погодных условий на различные механизмы и конструкции. Поэтому перспектива исследований на Белом континенте есть и очень большая. К слову, уже сейчас полярники приступили к организации новой, 9-ой экспедиции. Старт которой дадут уже этой осенью.