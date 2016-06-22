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Андрей Шпет – слесарь-ремонтник и делегат V Всебелорусского народного собрания

22 июня 2016 06:39
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Новости Беларуси. За последние пять лет в развитие индустриального сектора и сельского хозяйства в нашей стране вложено более 40 миллиардов долларов. Благодаря этому объем промышленного производства вырос приблизительно в пять раз.

Герой сюжета – делегат V Всебелорусского народного собрания, больше 20 лет трудится на заводе по производству специальной техники. Опытный слесарь не понаслышке знает, что нужно автомобилестроению и какие ключи подобрать к решению задач.

Свои диагнозы неисправному оборудованию он выносит каждый день, а рабочим кабинетом привык считать каждый уголок предприятия по производству дорожной техники. Андрей Шпет ищет, а, главное, излечивает неполадки, и от этого без преувеличения зависит промышленное здоровье всего завода. Слесарь специализируется на ремонте высокотехнологичного оборудования: еще пять лет назад работники о нем даже не мечтали.

Андрей Шпет, слесарь-ремонтник энерго-механической службы предприятия, делегат V Всебелорусского народного собрания:
Условия труда стали лучше. Рабочий стал выглядеть намного чище. Нет копоти, грязи, которая летит во все стороны, человек себя намного лучше чувствует.

Еще четыре года назад слесарь удостоился государственной награды за трудовые заслуги. Теперь мастер Шпет представляет коллектив предприятия на Всебелорусском народном собрании. Инструменты для ремонта станков и инструменты для благополучия страны в его портфеле разные. А принцип тот же: обнаружить неисправную деталь и подобрать к ней ключ.

Андрей Шпет, слесарь-ремонтник энерго-механической службы предприятия, делегат V Всебелорусского народного собрания:
Поддерживать своего производителя не только на своей территории, но и за рубежом. Добиваться более льготных условий для реализации своей продукции.

Подобрать нужный ключ планирует к еще одной задаче: на заводе не хватает молодежи.

Андрей Шпет, слесарь-ремонтник энерго-механической службы предприятия, делегат V Всебелорусского народного собрания:
Для того, чтобы она пришла сюда, нужно их заинтересовать. Чем? Общественными мероприятиями и зарплатой.

К своей миссии он относится более чем серьезно, ведь будущее не только коллектива или семьи, целой страны, решается на народном вече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука # Юлия Матяш # Михаил Потягов # Пяты Усебеларускі народны сход

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