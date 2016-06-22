Андрей Шпет – слесарь-ремонтник и делегат V Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. За последние пять лет в развитие индустриального сектора и сельского хозяйства в нашей стране вложено более 40 миллиардов долларов. Благодаря этому объем промышленного производства вырос приблизительно в пять раз.

Герой сюжета – делегат V Всебелорусского народного собрания, больше 20 лет трудится на заводе по производству специальной техники. Опытный слесарь не понаслышке знает, что нужно автомобилестроению и какие ключи подобрать к решению задач.

Свои диагнозы неисправному оборудованию он выносит каждый день, а рабочим кабинетом привык считать каждый уголок предприятия по производству дорожной техники. Андрей Шпет ищет, а, главное, излечивает неполадки, и от этого без преувеличения зависит промышленное здоровье всего завода. Слесарь специализируется на ремонте высокотехнологичного оборудования: еще пять лет назад работники о нем даже не мечтали.

Андрей Шпет, слесарь-ремонтник энерго-механической службы предприятия, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Условия труда стали лучше. Рабочий стал выглядеть намного чище. Нет копоти, грязи, которая летит во все стороны, человек себя намного лучше чувствует.

Еще четыре года назад слесарь удостоился государственной награды – за трудовые заслуги. Теперь мастер Шпет представляет коллектив предприятия на Всебелорусском народном собрании. Инструменты для ремонта станков и инструменты для благополучия страны в его портфеле разные. А принцип тот же: обнаружить неисправную деталь и подобрать к ней ключ.

Андрей Шпет, слесарь-ремонтник энерго-механической службы предприятия, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Поддерживать своего производителя не только на своей территории, но и за рубежом. Добиваться более льготных условий для реализации своей продукции.

Подобрать нужный ключ планирует к еще одной задаче: на заводе не хватает молодежи.

Андрей Шпет, слесарь-ремонтник энерго-механической службы предприятия, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Для того, чтобы она пришла сюда, нужно их заинтересовать. Чем? Общественными мероприятиями и зарплатой.

К своей миссии он относится более чем серьезно, ведь будущее не только коллектива или семьи, целой страны, решается на народном вече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.