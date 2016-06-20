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Самые интересные области современной науки: разработки, созданные белорусскими учёными

20 июня 2016 09:53
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Начало июня стало для Беларуси по-настоящему жарким, пусть и не в буквальном смысле. Третий форум регионов Беларуси и России на несколько дней погрузил Минск в атмосферу радостной суматохи. Именитые гости, торжественные речи и парадные фасады. А на самом деле за всем этим – напряжённые работы и поиск новых путей сотрудничества: взаимовыгодного и плодотворного.

Показать научный потенциал нашей страны. Именно такая задача стояла вне форума перед Государственным комитетом по науке и технологиям. Здесь мы встречаемся с любопытной разработкой Гидрометеоцетра. Совместная работа с Росгидромеоцетром должна позволить не много ни мало – прогнозировать урожаи.

Одна из самых интересных разработок на стендах Государственного комитета по науке и технологиям представлена Гродненским государственным аграрным университетом. Им удалось впервые в Беларуси и России создать центр репродукции сельскохозяйственных животных.

# Белорусская наука # Дмитрий Рябов # Александр Шумилин

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