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Уникальный метеорит найден в пустыне Сахара. Учёные выкупили его у бедуинов

04 января 2013 17:33
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Новости США. Возраст метеорита превышает 2 миллиарда лет. По своему составу он схож с образцами почвы, добытыми марсоходом Curiosity на поверхности Красной планеты.

Учёные из университета Нью-Мексико на протяжении года исследовали находку. Камень весом в 320 граммов нашли на территории Марокко бедуины, они продали его американскому научному центру.

По данным исследователей, метеорит особой породы образовался в результате извержения вулкана и его взаимодействия с водой.

Карл Эйджи, руководитель исследования:
Обнаружена особая порода, которая, вероятно, образовалась в результате извержения вулкана и его взаимодействия с водой. Наличие воды в породе бесспорно, что отличает данный образец от множества других.

Возраст камня делает его вторым старейшим образцом. Самый древний метеорит «Алан Хиллз» был обнаружен в Антарктиде в 1984 году, его возраст составляет 4,5 млдр лет.

 

# Ученые # Наука

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