Быстро протестировать кровь на глюкозу, а металл – на качество. Показываем новые изобретения белорусских учёных

Прогресс не стоит на месте! За прошлый год белорусы получили более 10 миллионов электронных рецептов. Умная система значительно облегчает жизнь врачам, фармацевтам и пациентам. На медицинскую карту уже регистрируют больничные. Более того, проконсультироваться со специалистами и получить точный диагноз можно в любом уголке Беларуси.

Валерий Кириченко, ведущий инженер-программист ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»:

Телемедицинские консультации были разработаны совместно с коллегами в рамках программы электронного здравоохранения. Врач имеет возможность посмотреть протокол, который заполнил лечащий врач, можно просмотреть, например, МРТ. Визуально найти какие-то изменения, например, в лёгком и поставить уже свой диагноз. Пациент избавляется от путешествий, врачи избавляются от необходимости в бумажном виде вести переписку.

От постоянных визитов к врачу наши учёные уже давно освободили больных сахарным диабетом. Вот уже как 12 лет они могут самостоятельно определять уровень глюкозы в крови. В планах получить ферментные препараты, чтобы контролировать холестерин и быть на страже своего здоровья.

Татьяна Семашко, ведущий научный сотрудник лаборатории ферментов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»:

Вот полоска, здесь окошко, на который нанесен индикаторный слой, который содержит нашу глюкозооксидазу, на него капается капелька крови. Вот эти электроды, которые вставляются в прибор, несколько секунд и вы получаете результат. На настоящий момент мы разрабатываем новые тест-полоски на основе ферментного препарата глюкозооксидаза наночастиц золота, которые будут ускорять каталитическую реакцию.

Наши физики пошли дальше и помогли определить здоровье стали и чугуна. Портативные твердомеры привлекли промышленных гигантов и простых автолюбителей. Ведь протестировать металл на качество может каждый всего за пару секунд. Устройства заменяют огромные стационарные твердомеры, которые были доступны только в лабораториях.