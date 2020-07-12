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Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется

12 июля 2020 11:54
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Новости Беларуси. Последствия ночной непогоды устраняют в нескольких районах Беларуси. В результате прохождения грозового фронта повреждены более 20 зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется-1

Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется-3

Работы ведутся в Слуцком, Горецком и Калинковичском районах. Спасатели помогают разбирать завалы.

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Сильный ветер повредил кровли 8 жилых домов и 15 сельскохозяйственных зданий.

Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется-6

Грозовой фронт прошёл над Беларусью и повредил больше 20 зданий. Оранжевый уровень опасности сохраняется-8

Оранжевый уровень опасности из-за дождей и гроз на 12 июля объявлен в юго-восточных районах Беларуси.

# Погода в Беларуси # Наука # Фотофакт

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