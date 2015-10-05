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На территории природного комплекса «Красный бор» открылся новый научно-практический центр

05 октября 2015 07:36
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Новости Беларуси. Частные инвестиции в науку. На территории природного комплекса «Красный бор» в Витебской области открылся новый научно-практический центр. В первозданных лесах заповедника обитают редкие и исчезающие животные — среди них благородные олени, а недавно там появились и зубры. Лабораторные исследования помогут не только сохранить виды, но и найти оптимальные подходы в охотоведении. Правда, ученые не собираются ограничиваться фауной лишь «Красного Бора» — исследования частного научного центра будут использоваться по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Павел Гештовт, директор научно-практического центра по охотоведению и использованию ресурсов диких животных:
Это первый подобный центр на территории Беларуси. В целом, центр будет заниматься вопросами рационального использования диких животных. Чтобы у нас и в природе животные обитали, выполняли свою роль, популяции были устойчивые, крепкие, сильные, устойчивые к различным неблагоприятным факторам, радовали нас.

# Наука # Государственная лесная политика # Павел Гештовт

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