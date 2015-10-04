Американский фермер откопал мамонта на своем участке

Как пишут американские издания, это кость редкого гибрида шерстистого и Колумбийского видов мамонта.

Новости США. Необычная находка в городе Челси, штат Мичиган. Фермер Джеймс Бристл обнаружил кость мамонта, когда копал со своим приятелем траншею для дренажной трубы.

Фермер связался с палеонтологами Мичиганского университета – сейчас на участке ведутся раскопки. Из земли уже извлекли бивни, челюсть, коленные чашечки и позвоночник млекопитающего.

Экскаваторщик:

Я перекопал сотни тысяч фунтов грязи за последние 45 лет, но такого я еще не видел. Мы все были в грязи, все-таки нам было весело.

Ученые определили, что мамонт жил примерно 11-15 тысяч лет назад.

Специалисты предполагают, что люди в этом месте разделывали и прятали мясо, чтобы потом за ним вернуться.