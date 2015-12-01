Представители из 12 стран мира принимали участие в I Евразийском форуме молодых ученых в Минске

Новости Беларуси. 1 декабря Минск стал своеобразным центром евразийской науки. В белорусскую столицу съехались около 500 молодых ученых из 12 стран мира. Каждый из них намерен сказать свое слово в науке, поэтому в Беларусь они привезли свои лучшие разработки и проекты. Возможно ли вылечить дисбактериоз зефиром или похудеть на пряниках?

Как Вам зефир?

— Очень вкусно.

— Вообще отлично.

Такими словами сегодня, 1 декабря, в Минске открыли Евразийских форум молодых ученых представители России и Армении. Продукты будущего, и отчасти уже настоящего, как оказалось, не только вкусные, но и полезные.

Элеонора Лутович, СТВ:

Вот они новейшие разработки 21 века. Это не просто стол с угощениями. В каждом из этих продуктов содержатся полезные вещества, которые, в принципе, могут заменить лекарства. Так, например, вот этот бифидозефир поможет вам избавиться от дисбактериоза.

Полезные сладости можно использовать как для лечения самой болезни, так и для профилактики. Впервые о зефире с олигофруктозой наши производители услышали в 2013. Спустя два года его можно найти на полках магазинов по всей Беларуси. Специальная маркировка и рекомендация Минздрава на этикетке. То, на что должны обратить внимание покупатели при выборе такого инновационного продукта.

Светлана Томашевич, старший научный сотрудник отдела научно-практического центра по продовольствию Национальной академии наук Республики Беларусь:

Мы стараемся показывать по фабрикам достоинства этой технологии. То есть показываем, что замедляется период черствения, улучшаются потребительские свойства. Можно увеличить срок годности, снизить логистические издержки.

Весомые аргументы и коммерческий подход. То, что помогло при реализации ее проекта. При наличии хорошей разработки метод результативный, но молодые умы сегодня все чаще выбирают путь наименьшего сопротивления, тем самым бросая вызов производителю, еще на стадии зарождения идеи.

Андрей Иванец, председатель совета молодых ученых Национальной Академии наук Республики Беларусь:

Надо приходить к потенциальному потребителю и спрашивать, что необходимо вам. Нам ставят задачу, а мы уже разрабатываем.

Действительно необходимой оказалась разработка молодых ученых в области микрохирургии. Использование стволовых клеток в лечении периферических нервов можно назвать прорывом. Восстановление после таких операций идет в разы быстрее. Неспроста инновации в медицине вызывают особый интерес и у представителей Армении. Биология, биохимия и физика — основные направления, по которым ученые этой страны работают с Беларусью.

Геворг Варданян, руководитель Национального центра инноваций и предпринимательства Республики Армения:

Научное оборудование можем уже без налога привести из Беларуси в Армению. Надо воспользоваться этим моментом, что у нас будет ЕАЭС. Делать совместные разработки и довести их до коммерциализации.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Что касается внедрения, сейчас нет проблем. Мы, наоборот, предлагаем и ждем законченных проектов, разработок. И готовы оказывать помощь во внедрении. Продумываем даже над созданием молодежной академии в нашей Национальной академии наук.

Прямые контакты у Национальной Академии наук сегодня налажены с 80 странами мира. Более того, в 21 веке сотрудничество уже выходит за рамки реального мира. Для обмена информацией в режиме нон-стоп белорусские ученые разработали специальную Интернет-платформу, которую сегодня также презентовали на форуме. Впрочем, кроме инноваций гостей в Беларуси заинтересовали, привычные каждому человеку вещи.

Андрей Котельников, председатель совета молодых ученых Российской академии наук:

Картошка, яблоки, сок, мармелад. И прекрасные воспоминания и впечатления.

Правда, и эти продукты выращены не без помощи новейших разработок белорусских селекционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.