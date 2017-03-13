Последствия глобального потепления уже коснулись Европы, и выход необходимо искать как можно быстрее

Согласно последним данным крупного опроса, граждане четырёх крупных европейских стран (Великобритания, Германия, Франция и Норвегия) считают, что последствия таких изменений климата, как сильные наводнения и штормы, уже негативно влияют на жизнь людей.

Исследование показало, что глобальное потепление широко рассматривается как фундаментальная проблема будущего. Оно также продемонстрировало готовность граждан поддержать любые меры по борьбе с глобальным потеплением.

Например, предоставление субсидий на экологически чистую энергетику или применение крупных финансовых санкций против стран, которые отказываются быть участниками международного климатического соглашения, подписанного в Париже в 2015 году.

Идея возобновляемых источников энергии была принята очень позитивно во всех странах, но гидроразрыв и ядерную энергетику как источники энергии поддержали лишь немногие из голосующих.

Подавляющее большинство граждан Великобритании, Германии, Франции и Норвегии считают, что причиной изменения климата частично является деятельность человека, например, сжигание ископаемого топлива.

«Отрадно видеть, что большинство людей в этом очень большом исследовании признают, что изменение климата происходит и что поддержка необходимости решения этой проблемы остается высокой среди людей, которых мы опросили», – сказал профессор Ник Пиджон из Кардиффского университета, возглавивший международный проект.

Исследование является первым углубленным изучением изменения климата в нескольких европейских странах и включает опрос более 1000 человек в каждой стране, результаты которого считаются репрезентативными в национальном масштабе.

Согласно результатам опроса, за субсидирование возобновляемой энергии за счет государственных средств проголосовали 70% в Великобритании и Германии, 75% во Франции и 87% в Норвегии.

Повышение налога на ископаемое топливо поддержала богатая нефтью и газом Норвегия, однако Франция и Германия высказались против (2 к 1). В Великобритании голоса об увеличении налогов на ископаемые виды топлива равномерно расходятся.

Опрос для исследования состоялся в июне 2016 года.

Подготовлено по материалам theguardian.com