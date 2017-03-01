Белорусские учёные вывели новый вид дождевого червя

Вы знаете, что на территории Беларуси обитает 15 видов дождевых червей? Один из них специально вывели наши ученые. Оказывается, этим неприятным на первый взгляд беспозвоночным принадлежит главная роль в разложении органических веществ, которые попали в почву и в ее обогащении всеми важными элементами питания растений. Кроме того, благодаря кольчатым можно получить особо ценное органическое удобрение – биогумус.

Полтора года наши ученые выводили новый вид дождевого червя. Для этого пришлось привозить кольчатых из Америки, стран Европы, России, Украины… В итоге скрещивание принесло долгожданный результат.

Живут такие дождевые черви в среднем 5 лет, вместо двух – как другие собратья. Только представьте, из одной тонны органических отходов эти труженики способны переработать до шестисот килограммов удобрения. К тому же, сама биомасса червей представляет собой большую ценность.

А еще биомассу червей используют в косметологии. Да-да! Ее добавляют в крЕмы, шампуни, лосьоны… К тому же, кольчатые хорошо себя зарекомендовали и в фармакологии. К примеру, на основе такой натуральной биомассы изготавливают мази для лечения лишаЯ, экземы, крапивницы, анафилаксии, ожогов, варикозной язвы нижних конечностей.

Следует отметить, что ни в одной из стран Европы, не занимаются разработкой технологий утилизации и переработки органических отходов при помощи биообъектов. А в Беларуси есть целый сектор вермитехнологий, посвященный данной проблематике. Разработки наших ученых активно применяются во многих промышленных и сельскохозяйственных отраслях, в садоводстве, огородничестве и цветоводстве.