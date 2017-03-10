Что происходит с мозгом, когда мы отказываемся от сахара?

Все мои знакомые знают, какой я сладкоежка. Мой друг Эндрю живёт в городе Херши, Пенсильвания - «Шоколадной столце мира». Но Эндрю намного храбрее меня. В прошлом году он отказался от сладкого на время поста. Я не говорю, что последую его примеру в этом году, но я расскажу вам, через что вам придётся пройти на протяжении 40 дней без сладкого.

Сахар: естественные блага, неестественная помощь

В неврологии еда - то, что мы называем «естественные блага». Способ, которым мозг расшифровывает естественные блага, носит название мезолимбический путь. Когда мы делаем то, что приносит удовольствие, комки нейронов при помощи нейромедиатора дофамина, посылают сигнал в прилежащее ядро мозга или центр удовольствия. Эта связь между центром удовольствия и префронтальной корой головного мозга обусловливает нашу моторику, например, когда мы решаем съесть ли ещё кусочек торта.

Префронтальная кора возбуждает гормоны, которые как бы говорят нашему организму: «Эй, этот торт чертовски хорош. Надо бы запомнить на будущее».

Однако не вся еда одинаково полезна. Большинство людей предпочитают сахар кислому и горькому, так как сладкая пища является здоровым источником углеводов, необходимых нашему организму. В древности кислое значило ещё не созревшее, а горькое – ядовитое.

Сахар - не только пустые калории, но и источник недомогания.

10 лет назад средний американец употреблял 22 чайные ложки сахара в день, что приравнивается к 350 калориям. Несколько месяцев спустя один эксперт заявил, что средний англичанин потребляет 238 чайных ложек сахара каждую неделю.

В современном мире практически невозможно найти продукты, не содержащие сахара. Иногда люди даже не подозревают о наличии сахаров в продуктах. Так же как и наркотические средства, такие, как никотин, кокаин либо героин, сахара вызывают зависимость.

Сахарная зависимость реальна

«Сначала сложно. Похоже на лечение от наркотической зависимости. Я ел много углеводной пищи, чтобы компенсировать нехватку сахара», - говорит Эндрю.

Существует 4 главных составляющие зависимости: переедание, воздержание, повышенный аппетит и перекрёстная сенсибилизация (одно наркотическое вещество вызывает зависимость от другого).

Типичный эксперимент проходит примерно так: крыс лишают еды на 12 часов в день, затем 12 часов их кормят сладкой пищей. Через месяц повторений поведение крыс становится похожим на поведение наркотически зависимой особи. За короткий срок крысы съедают количество сахара, намного превышающее норму. Также были замечены признаки раздражённости и депрессии во время голодания.

Крысы, которые употребляли сахар перед наркотиками, более зависимы от них, чем крысы, ранее не употреблявшие сахар.

Как и наркотики, сахар повышает уровень дофамина в центре удовольствия. Длительное употребление сахара изменяет экспрессию генов и восприимчивость дофаминовых рецепторов в среднем мозге и лобной коре. Точнее говоря, сахар повышает содержание возбуждающих рецепторов Д1, но понижает содержание подавляющих рецепторов Д2.

Регулярное потребление сахара подавляет действие переносчиков дофамина, белка, который выкачивает дофамин из синапса и возвращает его в нейрон после нейронного импульса.

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Регулярное длительное употребление сахара приводит к более длительной передаче сигнала дофамина, большему возбуждению в головном мозге.

Со временем мозг нуждается в большем количестве сахара для возбуждения всех среднемозговых рецепторов и для достижения такого же эффекта «опьянённости от сладкого».

Воздержание от сахара реально

Несмотря на то, что опыты были проведены на крысах, можно сказать, что в человеческом организме происходят те же самые процессы. «Аппетит никогда не пропадёт, но он может зависеть от психологического состояния, - говорит Эндрю. - Но где-то через неделю становится легче».

Согласно исследованиям, проведёнными в 2002 году профессором Карло Колантуони и его коллегами из Принстонского Университета, крысы, которые подвергались сахарной зависимости, затем подверглись «сахарному воздержанию» путём воздержания от другой пищи либо принятия препаратов, содержащих налоксон, препарат, используемый для лечения опиатовой зависимости, который связывается с рецепторами мозговой системы.

Оба метода воздержания приводят к таким проблемам как клацанье зубов, дрожание рук и покачивание головой. Лечение налоксоном так же привело к повышенной раздражённости у крыс.

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Согласно исследованиям, проведённым Виктором Мангабейра в сфере психологии и поведения, воздержание от сахара может привести к импульсивному поведению. Вначале крысы получали воду только путём нажатия на кнопку. После животные возвращались в клетки и получали сахар и воду, либо только воду. Через 30 дней сахарозависимые особи нажимали кнопку гораздо чаще, что свидетельствует об импульсивном поведении.

Исследования на крысах подводят нас к пониманию сути нейрохимических основ сахарной зависимости, воздержания и поведения.

Десятилетия диетических программ и бестселлеров заставили нас задуматься над понятием «сахарная зависимость». Существуют книги, описывающие пищевую зависимость или импульсивный приём пищи. Бесчисленное количество статей и книг посвящено безграничной энергии и новообретённому счастью для тех, кто отказывается от сахара. Несмотря на присутствие сахара в диетах, понятия сахарной зависимости до сих пор остаётся запрещённой темой.

Вы до сих пор хотите отказаться от сахара на время поста? Вам, должно быть, интересно, сколько времени займёт освобождение от зависимости и побочных эффектов.

Но универсального ответа нет. Все люди индивидуальны и человеческий организм ещё не исследован в вопросах сахарной зависимости. Но через 40 дней Эндрю говорит: «Я помню, как съел первую конфету, и она показалась мне чересчур сладкой».

Джордан Гейнс Льюис, автор научных публикаций и научный сотрудник Медицинского факультета Университета Пенсильвании

Фото: ivona.bigmir.net