В связи с косметическим ремонтом путевого бетона на станциях «Уручье» и «Петровщина» в выходные возможен запах краски

Новости Беларуси. Сотрудники метрополитена предупредили о возможном запахе краски на станциях метро «Уручье» и «Петровщина». Это связано с проведением косметического ремонта путевого бетона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:

Исходя из этого, руководством Минского метрополитена принято решение проводить такие работы в выходные дни, когда минчане в целом меньше пользуются подземкой. В тот период, когда на станциях будут проводиться такие покрасочные работы, конечно, мы будем усиливать вентиляцию, проводить тщательные замеры параметров воздуха.

В эти выходные в подземке просят пассажиров с пониманием отнестись к возможному запаху краски.