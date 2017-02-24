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В связи с косметическим ремонтом путевого бетона на станциях «Уручье» и «Петровщина» в выходные возможен запах краски

24 февраля 2017 17:44
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Новости Беларуси. Сотрудники метрополитена предупредили о возможном запахе краски на станциях метро «Уручье» и «Петровщина». Это связано с проведением косметического ремонта путевого бетона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:
Исходя из этого, руководством Минского метрополитена принято решение проводить такие работы в выходные дни, когда минчане в целом меньше пользуются подземкой. В тот период, когда на станциях будут проводиться такие покрасочные работы, конечно, мы будем усиливать вентиляцию, проводить тщательные замеры параметров воздуха.  

В эти выходные в подземке просят пассажиров с пониманием отнестись к возможному запаху краски.

# Минское метро # Наука # Андрей Кузьмин

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