Первые снимки с белорусского спутника попали в сеть

Новости Беларуси. Беларусь получила первые космические снимки со своего спутника. 30 августа их представили на обозрение журналистам. На фотографиях можно рассмотреть теннисный корт в Мозамбике, аэропорт Бахрейна и некоторые регионы Беларуси.

Прием космической информации производится в черно-белом и цветном изображениях. Их максимальное разрешение позволяет разглядеть недвижимые объекты и получить их точные координаты. Сейчас испытания продолжаются: специалисты проверяют настройки аппаратуры и технические характеристики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Золотой, директор НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Сегодня мы получили еще снимки. С учетом вчерашнего опыта еще поднастроили бортовую аппаратуру и качество сейчас лучше, чем вчера. Это работа кропотливая. Ведь мы сегодня работаем не только по нашему белорусскому аппарату, но параллельно получаем информацию по российскому. Но на обоих аппаратах стоит белорусская целевая аппаратура, белорусский телескоп. Приятно отметить, что те ожидания, которые мы возлагали, оправдываются.