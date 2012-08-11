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11-13 августа в Беларуси пройдут звёздные дожди

11 августа 2012 16:09
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Новости Беларуси. 11-13 августа планета Земля пройдет сквозь середину метеорного потока Персеиды. То есть через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Туттля. Они-то и будут сгорать в земной атмосфере, создавая впечатление падающих небесных светил. Активен поток с 17 июля по 24 августа. Но именно ночами в ближайшие выходные он будет наиболее сильным и заметным, сообщает ctv.by.

Персеиды ежегодно появляются в августе со стороны созвездия Персея и считаются одним из самых зрелищных звездопадов. Количество падающих метеоров может достигать нескольких сотен в час и развивать скорость до 60 километров в секунду.



 

# Космос # Фотофакт # Наука

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