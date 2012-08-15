Руководитель Всемирного альянса IT-технологий: Я предлагаю белорусам создать крупную организацию для развития IТ-индустрии

Новости Беларуси. Минск в 2018 году может принять Всемирный конгресс по информационным технологиям. Возможность проведения в Беларуси конгресса обсуждалась 15 августа в ходе встреч генерального секретаря Всемирного альянса информационных технологий и услуг Джеймса Пойсанта с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем, министром иностранных дел Сергеем Мартыновым и помощником Президента Республики Беларусь, секретарем Совета по развитию информационного общества Всеволодом Янчевским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания были перспективы развития IТ-технологий в нашей стране, оформление Беларуси в качестве Глобального партнера WITSA, а также возможность проведения в Минске заседания правления Всемирного альянса в 2014 году и саммита по глобальной государственной политике в 2015 году.

Всемирный альянс информационных технологий и услуг включает в себя 82 ведущие мировые ассоциации по информационным и коммуникационным технологиям и является самой крупной и влиятельной ассоциацией IТ-индустрии мира.

Джеймс Пойсант, генеральный секретарь Всемирного альянса информационных технологий и услуг:

Главная цель моего визита – ознакомиться с IТ-индустрией Беларуси. Я провёл встречу с Правительством и посетил компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Это хорошие компании с большим потенциалом. Я заметил также, что ваше Правительство заинтересовано в развитии информационных технологий. Что же касается моих рекомендаций, то это, прежде всего, создание в Беларуси крупной организации, которая занималась бы развитием IТ-индустрии, а также создание долгосрочного плана по развитию этой сферы.