Кто в Беларуси проводит экспертизу почерка? И что можно определить по почерку?

Новости Беларуси. Что написано пером – не вырубишь топором. Эта поговорка как никому другому понятна специалистам почерковедческой экспертизы. Благодаря своим знаниям, им удаётся разрубить гордиев узел судебных разбирательств: подпись подлинная или фикция, в каком состоянии находился человек, когда подписывал тот или иной документ, оказывали на него давление или нет. Ответы на все подобные вопросы эксперты дают заочно. Им достаточно проанализировать почерк человека, вовлечённого в спорную ситуацию, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ирина Гусева, начальник отдела судебно-почерковедческой экспертизы Центра судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь:

По заданию суда проводим экспертизу подписи в анкете поручителя. Мы сначала исследуем подпись, выявляем комплекс признаков, которые её характеризуют. Затем сверяем с документом, в котором есть подпись человека, сделанная в присутствии судьи или следователя, также подписи из свободных документов. Далее изучаются все образцы, и проводится сравнительное исследование.

Обмануть такого специалиста непросто. Практика показывает, что в половине случаев документы, прошедшие экспертизу, оказываются поддельными, причём подражание выполняется в достаточно грубой форме.

По рукописи можно судить о темпераменте человека, его эмоциональном состоянии и даже о наличие вредных привычек.

Николай Минилкин, заведующий лабораторией почерковедческих исследований Центра судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь:

Как проявляется состояние агрессивности? Увеличивается размер букв, темп исполнения, появляется угловатость и резкость движений, растёт нажим. Сангвиники и флегматики поддерживают равномерный нажим, у холерика более сильное давление.

Но, опять же, мы говори о том, что традиции графологических школ, которые существуют на Западе, у нас еще не прижились. Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще. Мы исследуем почерк конкретных людей.

Почерковеды детально прорабатывают материалы на разных этапах, чтобы выявить развитие той или иной эмоции человека. Или, например, чтобы определить у школьников склонность к вредным привычкам. Так что, за почерком большое будущее, и не только в криминалистике.