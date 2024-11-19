Белорусские ученые-аграрии вывели фиолетовую пшеницу, над которой работали больше десятилетия

Итоги сельскохозяйственного сезона подводят ученые-аграрии. Научно-практический центр академии наук Беларуси по земледелию в 2024 году передал на государственные испытания 27 новых сортов основных культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из премьер – фиолетовая пшеница. Над созданием «Стефы» – так называется новый сорт – специалисты работали больше десятилетия. Это селекция по поиску форм устойчивых к засухе, морозам или заболеваниям, а также с высокой урожайностью. В 2024-м новинка дала почти 90 центнеров с гектара. Сейчас пшеница под «микроскопами» ученых – нужно оценить качество белка и клейковины. А еще понять технологические и хлебопекарные особенности – например, упругость теста.

Елена Долгова, заведующая отделом биохимии и биотехнологии НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Такая пшеница содержит в оболочке много антоцианов. Это химические вещества, которые выступают протекторами нашего организма. Сохраняют мембраны клеток от перекисного окисления. Они способствуют активному долголетию. Это защита от онкозаболеваний, это и борьба со свободными радикалами. То есть множество применений таким продуктам.

Перспективы фиолетовой пшеницы решат сортоиспытания, а затем к работе ученых-аграриев присоединятся специалисты Научно-практического центра по продовольствию. Они сформируют рецептуры для производства продукции.