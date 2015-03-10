Кандидат географических наук Михаил Брилевский: Нужна ли география сегодня и есть ли в ней необходимость?

10 марта в 1710 году был издан первый в мире учебник по географии на русском языке. Назывался он «География или краткое описание мира». Формат - 10x15 см и всего 106 страниц.

На сегодняшний день интерес к географии не угасает. В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» - человек, который имеет к географии самое непосредственное отношение - заместитель декана по учебной работе Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, доцент Михаил Николаевич Борелевский.

Нужна ли география сегодня, и есть ли в ней такая же необходимость как раньше?

Михаил Борелевский, заместитель декана по учебной работе Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, доцент:

География нужна! Конечно, сказывается непонимание тех задач, которые решает география в настоящее время. Дело в том, что раньше география переводилась как землеописание. Но времена Геродота уже прошли давно. География сегодня - это целая система наук, которые позволяют решать целый ряд проблем. Причем здесь строится такая специфика: и естественная научная дисциплина, и общественная. Она состоит из двух частей. Есть законы, которые действуют в географических закономерностях. Например, строительство хозяйственных объектов. Основная задача географии и состоит в этом: решение каких-то пространственных и временных закономерностей. Причем это строительство не только домов, но и дорог. География связана также и с сельским хозяйством - поиск полезных ископаемых. Хотя сегодня уже совсем другие возможности. Сейчас мы используем компьютерные технологии, космические снимки, которые позволяют решать эти задачи. Но они остаются. Все эти компьютерные технологии без правильно построенного алгоритма и без знания географических закономерностей не будут решены.

305 лет исполняется первому учебнику по географии. Если сравнивать, что тогда было описано, а что сейчас, какие-то основы остались неизменны, либо сейчас есть главы, которые высказывают полную противоположность тому, что было ранее?

Михаил Борелевский, заместитель декана по учебной работе Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, доцент:

Полной противоположности, конечно же, не будет. То, что было описано в первых учебниках, необходимо для понимания того, как всё изменилось. Первые учебники были землеописательного плана. Они в первую очередь описывали то, что является несколько необычным.

Беларусь действительно является центром Европы?

Михаил Борелевский, заместитель декана по учебной работе Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, доцент: Сейчас компьютерные технологии смогли определить для сложной фигуры - контура Беларуси - где находится этот центр, и он находится в деревне Антоново Пуховичского района. Но центр Европы находится на территории Беларуси и в соответствии с расчетами. Установлен памятный знак в Полоцке. По расчетам существует несколько версий: говорят, что он находится и на территории Украины, и Литвы, и Словакии. Почему такие расхождения? Для Европы очень сложно определить сам центр.