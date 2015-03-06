Белорусские ученые разработали систему мониторинга технического состояния высотных зданий

Новости Беларуси. Новинка представляет собой сеть более чем из сотни датчиков, которые позволяют следить за деформацией несущих стен, а также за углом наклона всего строения.

Эту технологию уже использовали при возведении спортивных арен, центра фристайла и аквапарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская система мониторинга способна обнаружить угрозу аварии раньше, чем зарубежные аналоги.

Роман Шуляковский, директор Института прикладной физики НАН Беларуси:

Преимущество в точности. Наши датчики очень прецизионные, очень прецизионные, в отличие, например, от других компаний. Одна из наших задач — это выход на внешние рынки, потому что здания есть по всему миру — и в России, и в Европе, и в Азии. Мы в этом направлении тоже ведем работу. То есть, не только для республики, но и чтобы зарабатывать деньги путем продажи таких систем, установки за границей.