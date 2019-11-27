Разработку, помогающую выявлять точную болезнь лёгких, представили белорусские учёные

В нашей стране информатизация медицины находится на очень хорошем уровне. Реализовано много медицинских информационных систем и на уровне отдельного медицинского учреждения, и на уровне региона, и даже на уровне целой страны. Благодаря таким разработкам, у нас есть возможность анализировать огромное количество данных: сотни тысяч и миллионы – это то, что сегодня необходимо для обучения вот таких глубоких нейронных сетей.

Александр Тузиков: На самом деле, ничем не отличается ноу-хау от флюрографии, потому что эта разработка основана на интеллектуальной обработке цифровых рентгенограмм.

У нас в городе Минске действует региональная телемедицинская система по цифровой флюрографии. 40 поликлиник подключены к общей системе, и в результате такого обследования данные трудных случаев поступают квалифицированным специалистам, которые работают в противотуберкулезных диспансерах, они могут достаточно качественно посмотреть эти цифровые флюрограммы и сказать, что да, здесь есть проблемы, и человеку надо пройти дополнительное обследование, потому что окончательный диагноз не ставят, но на ней видны изменения и врач-специалист может это оценить. Сегодня, благодаря тому, что у нас в Минске уже прошли обследование почти миллион человек в телемедицинской системе по цифровой флюрографии, есть, действительно, точные диагнозы. Это самое важное, чтобы система искусственного интеллекта заработала. Не просто много данных, а много данных, по которым известны результаты.

Эта система позволяет сказать, что у этого человека легкие в порядке или нет. Если не в порядке, то есть подозрение на воспалительный процесс, на туберкулез или еще на какие-то заболевания, и этот пациент должен пройти дополнительное обследование.

У зарубежных коллег есть что-то подобное?

Александр Тузиков:

В принципе, на Западе такое очень сложно, потому что там нет такой сплошной информатизации здравоохранения. В каких-то учреждениях есть много ограничений в использовании медицинских данных. А у нас все направлено на то, чтобы на уровне страны, в целом, обеспечить информатизацию здравоохранения.

Как врачи относятся к этому?

Александр Тузиков:

Эта система находится еще в экспериментальном варианте, поэтому нужно еще поработать с врачами. Прежде чем ее применить в реальном здравоохранении, нужно ее там сертифицировать.