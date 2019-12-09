«Мы используем эти отходы в качестве наполнителей для деталей». Какие ещё разработки представили белорусские учёные

Анастасия Макеева, корреспондент:

Проект «100 идей для Беларуси» стал отличным стимулом для молодых ученых НАН. И этот сезон не исключение. Изобретатели позаботились о качественной кофепаузе в Большом городе и предложили использовать в автоматах сухие быстрорастворимые смеси на молочной основе. Натуральный состав, отсутствие сахара и растительных масел сделают латте и капучино желанными напитками как для нас, так и для туристов.

Екатерина Беспалова, младший научный сотрудник РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Эти смеси должны иметь определенную структуру и определенные свойства, чтобы в таких автоматах, где повышенные влажностные режимы, не должны залипать. Отечественных смесей на сегодняшний день у нас таких не имеется, в основном это импортные аналоги, но в большинстве своем они содержат гидролизированные растительные жиры, они за собой тянут применение пищевых стабилизаторов и эмульгаторов.

Отходы в дело. Только представьте, ежемесячно на белорусском металлургическом заводе образуется до 2,5 тысяч тонн осажденных частиц дымовых газов. Гомельские новаторы решили спасти экологию и дать вредным веществам вторую жизнь.

Виталий Меринов, младший научный сотрудник отдела «Фрикционное материаловедение» ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого» НАН Беларуси:

Мы используем эти отходы в качестве наполнителей для деталей, поставляемых на само ОАО «БМЗ» и на предприятия по производству сельскохозяйственной техники. Тем самым мы решаем сразу несколько задач: это вопрос по утилизации отходов и импорта замещения.

Своей очереди ждет метод генетического прогнозирования развития осложнений у недоношенных новорожденных, а именно ДЦП, эпилепсия, заболевания легких, проблемы со зрением, слухом и речью. Избежать инвалидности и начать раннюю профилактику возможно.

Надежда Ситник, врач-реаниматолог УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:

Мы хотим разработать панель, в которой будет входить порядка десяти генов, которые ответственны именно за развитие данной патологии, соответственно этот метод будет гораздо более дешевым, он будет доступным и быстрым. Мы сможем получать результат за 2-3 дня и уже начинать какие-то изменения в лечении.

В центре внимания и культурное наследие. Старшее поколение уходит, а вместе с ними традиции и диалекты, поэтому так важно сохранить аутеничную речь и обряды. Для этих целей историки предлагают разослать в местные отделы культуры и библиотеки опросники и записать на диктофон интервью со старожилами. Колоритная фонотека достойна электронной версии, хрестоматии и словаря.

Андрей Дацкевич, аспирант ГНУ «Института истории НАН Беларуси»:

Когда хорошо разбираться в речи, можно определить откуда человек, с точностью до сельсовета.