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Как бороться с ржавчиной на грушах? Эти препараты помогут

23 марта 2021 08:26
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Ржавчина в саду – явление не самое приятное. Риск остаться без урожая груш и даже без грушевых деревьев – не лучшая перспектива для садоводов. А потому, вооружившись не топором, а садовым опрыскивателем, важно как можно раньше объявить войну этому опасному заболеванию.

Ржавчина на грушах. Рассказываем причины опасной болезни

Как бороться с ржавчиной на грушах? Эти препараты помогут-1

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:
Здесь очень важно знать биологию этого возбудителя. Дело в том, что основное рассеивание спор начинается рано весной, когда только набухают почки, когда мы видим эти ржаво-оранжевые наросты на кустах основного хозяина – можжевельника. В этот момент важно провести обработку не только наших плодовых деревьев, но и наших декоративных можжевельников препаратами меди либо препаратами химическими низкотемпературными.

Как бороться с ржавчиной на грушах? Эти препараты помогут-4

Но одной обработкой в саду не обойтись. Когда же лучше всего приступить к повторному опрыскиванию груши и обязательно можжевельника?

Юлия Кондратенок:
Когда листья разворачиваются у груши, споры продолжают сеяться и, попадая на них, они вызывают именно образование этих ржавых пятен, мы проводим еще одну обработку. Эти обработки необходимо проводить с интервалом в две-три недели до середины лета, особенно если инфекционный фон у вас очень неблагополучный, т. е. вспышки ржавчины (эпифитотия) наблюдаются практически ежегодно.

Как бороться с ржавчиной на грушах? Эти препараты помогут-7

Выбор препарата для обработки груш от ржавчины во многом определяет погода. Не все вещества эффективны при пониженных температурах.

Юлия Кондратенок:
Мы рекомендуем использовать весной препараты меди такие, как классический медный купорос, бордоская жидкость, оксихом, медекс, купроксат, Абига-Пик. Когда листья разворачиваются на грушах, можно использовать такие препараты, как хорус, топаз, топсин М, скор, раек, манкоцеб, дитан – эти препараты способны сдерживать распространение ржавчины, помогая растению справиться с ней, они сохраняют его здоровье и наш урожай в будущем.

Как бороться с ржавчиной на грушах? Эти препараты помогут-10

Но правильно подобранные препараты – лишь одна составляющая успеха в борьбе с патогеном. Важно также и качество обработки. Ну и, кончено же, при возможности борьбу с ржавчиной на грушах и можжевельниках лучше вести, объединив усилия с соседями.

Юлия Кондратенок:
Оптимальный вариант, когда вы договоритесь с соседями обрабатывать свои растения совместно, ведь как бы вы тщательно не опрыскивали, если со стороны приносит споры, где-то они со стороны найдут листики, на которые не попал препарат. При обработке особенно тщательно опрыскиваем нижнюю часть куста, дело в том, что этот возбудитель прячется глубоко в тени.

Как бороться с ржавчиной на грушах? Эти препараты помогут-13

Периодичность обработок деревьев от ржавчины в летний период зависит от погоды. В дождливые годы лучше обрабатывать сад каждые две недели, в сухие и безветренные месяцы интервал можно увеличить. В любом случае последнее опрыскивание важно провести за три недели до сбора урожая.

# Растения и цветы # Наука # Юлия Кондратенок # Фотофакт # растения

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