Как бороться с ржавчиной на грушах? Эти препараты помогут

Ржавчина в саду – явление не самое приятное. Риск остаться без урожая груш и даже без грушевых деревьев – не лучшая перспектива для садоводов. А потому, вооружившись не топором, а садовым опрыскивателем, важно как можно раньше объявить войну этому опасному заболеванию. Ржавчина на грушах. Рассказываем причины опасной болезни

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:

Здесь очень важно знать биологию этого возбудителя. Дело в том, что основное рассеивание спор начинается рано весной, когда только набухают почки, когда мы видим эти ржаво-оранжевые наросты на кустах основного хозяина – можжевельника. В этот момент важно провести обработку не только наших плодовых деревьев, но и наших декоративных можжевельников препаратами меди либо препаратами химическими низкотемпературными.

Но одной обработкой в саду не обойтись. Когда же лучше всего приступить к повторному опрыскиванию груши и обязательно можжевельника? Юлия Кондратенок:

Когда листья разворачиваются у груши, споры продолжают сеяться и, попадая на них, они вызывают именно образование этих ржавых пятен, мы проводим еще одну обработку. Эти обработки необходимо проводить с интервалом в две-три недели до середины лета, особенно если инфекционный фон у вас очень неблагополучный, т. е. вспышки ржавчины (эпифитотия) наблюдаются практически ежегодно.

Выбор препарата для обработки груш от ржавчины во многом определяет погода. Не все вещества эффективны при пониженных температурах. Юлия Кондратенок:

Мы рекомендуем использовать весной препараты меди такие, как классический медный купорос, бордоская жидкость, оксихом, медекс, купроксат, Абига-Пик. Когда листья разворачиваются на грушах, можно использовать такие препараты, как хорус, топаз, топсин М, скор, раек, манкоцеб, дитан – эти препараты способны сдерживать распространение ржавчины, помогая растению справиться с ней, они сохраняют его здоровье и наш урожай в будущем.

Но правильно подобранные препараты – лишь одна составляющая успеха в борьбе с патогеном. Важно также и качество обработки. Ну и, кончено же, при возможности борьбу с ржавчиной на грушах и можжевельниках лучше вести, объединив усилия с соседями. Юлия Кондратенок:

Оптимальный вариант, когда вы договоритесь с соседями обрабатывать свои растения совместно, ведь как бы вы тщательно не опрыскивали, если со стороны приносит споры, где-то они со стороны найдут листики, на которые не попал препарат. При обработке особенно тщательно опрыскиваем нижнюю часть куста, дело в том, что этот возбудитель прячется глубоко в тени.