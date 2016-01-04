«Интригующее прошлое Эдинбурга»: на детской площадке в Великобритании обнаружили скелет пирата

Судебный художник уже воссоздал лицо человека по его костям. Это мужчина в возрасте около 50 лет. Его убили, после чего повесили. Как сообщает Sky News, учебное заведение, на территории которого был найден скелет, располагается неподалеку от гавани, где во время расцвета пиратства располагалась виселица.

останки могут принадлежать пирату, казненному около 600 лет назад.

Ричард Льюис, член совета культуры Эдинбурга:

У Эдинбурга, бесспорно, интригующее прошлое, и некоторые из наших археологических открытий были сделаны в странных местах. Это просто фантастика, что с помощью совета археологов и музейных служб мы можем исследовать такие открытия и добавлять их в копилку городского наследия.

Директор школы отметила, что дети очень заинтересованы открытием.

По многочисленным просьбам школьников археологи проведут урок, на котором расскажут, каким образом происходит анализ останков.

Лаура Томпсон, директор школы:

Археологи проведут специальный урок с детьми о том, как они использовали науку для анализа останков. Это будет хорошая возможность обучения для них.